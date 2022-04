Acidente entre caminhões deixa dois feridos na BR-369 em Cambé

Um acidente de trânsito deixou dois homens feridos na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta segunda-feira (25).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão envolveu dois caminhões, por volta das 7h10, no km 166 da via. Um dos veículos seguia no sentido Londrina quando atingiu a lateral de outro caminhão, que fazia uma manobra de retorno na pista.

O motorista, de 26 anos, e o passageiro, de 28 anos, de um dos caminhões, ficaram feridos. Eles foram atendidos pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhados à Santa Casa de Cambé.





O veículo atingido na lateral foi encontrado pelos policiais em um posto de combustível próximo do local. O condutor, no entanto, não foi localizado.





Um dos caminhões envolvidos transportava latas de tinta. Com a colisão, parte da carga caiu e a tinta vazou para o asfalto. Para o atendimento ao acidente, uma das faixas da BR-369 teve que ser inteditada. O trânsito seguiu em apenas uma faixa até, ao menos, às 9h30.

A PRF afirmou ainda que vai confeccionar o boletim de acidente de trânsito.