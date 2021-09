Pais deixam crianças sozinhas em casa com maconha em Sertanópolis e são detidos

Os pais de duas crianças de um e dois anos foram detidos por abandono de incapaz por volta das 2h40 desta segunda-feira (27) em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), por deixarem elas sozinhas na residência.

Três porções de maconha estavam na mesa da cozinha.

De acordo com a PM (Polícia Militar), após denúncia via 190, a equipe flagrou uma criança de 2 anos chorando. Os oficiais constataram que não havia ninguém na casa para abrir e a porta e arrombou a porta juntamente com testemunhas.





Em um dos quartos, havia mais uma criança, esta de apenas um ano, dormindo em um colchão no chão.

Segundo a polícia, o clima estava frio e os menores usavam apenas fraldas descartáveis.





O casal chegou na residência e informou ser os pais das crianças. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Ciac (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão).







O Conselho Tutelar foi acionado. A droga foi apreendida.