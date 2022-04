Outono paranaense terá chuvas na média, ventos e dias frios

Neste domingo (20), às 12h33, inicia-se o outono 2022. Para este ano, as previsões climáticas indicam alta probabilidade de que o fenômeno La Niña continue ativo durante a estação, com intensidade oscilando entre fraca e moderada, dissipando-se no inverno. Ele altera a circulação geral dos ventos em várias regiões da Terra, com impactos sobre os padrões climáticos globais.

O outono termina em 21 de junho, às 06h14. Durante o trimestre, é esperado que a temperatura média do ar fique próxima à média climatológica. “Há previsão de variações bruscas na temperatura do ar ao longo da estação, com alguns dias muito frios intercalados com períodos aprazíveis e formação de geadas”, afirma o meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Reinaldo Kneib.

Em relação às chuvas, elas devem ficar próximas ou abaixo da média climatológica em todas as regiões, com distribuição muito irregular no tempo e no espaço, como vem ocorrendo nos últimos meses. “Teremos vários dias consecutivos com tempo seco, veranicos e nevoeiros próprios da estação”, observa o meteorologista.

Do ponto de vista climático, permanece a dificuldade para recuperar e manter de forma sustentada os níveis dos rios no Interior do Estado.