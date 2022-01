Organização investigada por lavagem de dinheiro é alvo da PF no Norte do PR

Forças de segurança cumprem nove mandados de busca e apreensão em Londrina e em três cidades de sua região metropolitana, Cambé, Sertanópolis e Primeiro de Maio, além de Altônia (Região Metropolitana de Umuarama), pela Operação "Vale Dourado",da PF (Polícia Federal), deflagrada na manhã desta quinta-feira (16).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O objetivo, segundo a PF, é desmantelar uma organização criminosa instalada no Norte do Paraná voltada à prática do crime de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





São cerca de 40 policiais federais e 10 policiais militares empenhados no cumprimento dos mandados.





De acordo com a PF, durante as investigações, foram apreendidas dezenas de carregamentos de cigarros contrabandeados do Paraguai, com prejuízo estimado em seis milhões e duzentos mil reais.





Na ação desta quinta (16), também estão sendo bloqueados mais de R$ 6 milhões em várias contas bancárias de pessoas e empresas utilizadas no esquema de lavagem de dinheiro, além do sequestro de um imóvel adquirido pelo líder da organização com o lucro gerado pelas ações criminosas, segundo a polícia.

Continua depois da publicidade





Os investigados responderão pelos crimes de contrabando de cigarros, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, cujas penas máximas, somadas, atingem 23 anos de reclusão.





A operação foi batizada de "Vale Dourado" em alusão à tentativa de dissimular a origem do dinheiro criminoso através de duas lojas de fechada que comercializavam cervejas e outras bebidas. O Vale Dourado trata-se de uma região européia famosa por sua cerveja.