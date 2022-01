Orçamento do Paraná deve ser 8% superior a 2021

Os debates sobre o orçamento do Estado para 2022 vão movimentar os últimos dias de trabalho da Assembleia Legislativa do Paraná neste ano. Considerada “conservadora” pelo relator, o deputado Tiago Amaral (PSB), a proposta prevê um orçamento 8% superior ao aprovado para 2021, ao mesmo tempo em que o governo estima que vai arrecadar 20% a mais no próximo ano.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para a oposição ao governador Ratinho Junior (PSD) na Assembleia, o orçamento foi subestimado em cerca de R$ 5 bilhões. Aprovado no dia 1º na Comissão de Orçamento da AL, o projeto seguirá agora para votação no plenário.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Tiago Amaral avalia que, apesar da perspectiva de melhora no cenário econômico, é preciso levar em conta a possibilidade de uma nova variante da Covid-19 se espalhar pelo Brasil e prejudicar a atividade econômica. “Não podemos estimar despesas não garantidas. Pode-se até dizer a palavra ‘conservador’, mas não significa que o orçamento esteja estimado para baixo”, diz o deputado.







Veja mais na Folha de Londrina.