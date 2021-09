Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de setembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



Continua depois da publicidade





MINORU SUETOMI - 88 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 07:43 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





Continua depois da publicidade

AGUIMAR CASTRO OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 04:57 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO

Continua depois da publicidade





JAIME TAKEO KOCHI - 70 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 04:49 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





ELISA CORTEZ - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 04:22 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: IG. O BRASIL P/ CRISTO - R. CONSTANTINO PASCOAL, 171 JD. SAN

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

EFIGENIA MARIA DOS SANTOS - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 03:59 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIA CELIA DE OLIVEIRA OUGUSUKO - 63 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 03:07 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO

Continua depois da publicidade





MARIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO - 61 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 02:42 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO

Continua depois da publicidade





MARIA ANITA GOMES DE SENA - 69 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 01:41 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





Continua depois da publicidade

RUTIMAR LISBOA DANTAS - 75 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 00:34 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

Continua depois da publicidade





CLAUDIO MARQUES - 66 anos - IBIPORÃ/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 00:24 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: IBIPORÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPOR

Situacao:

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

JOAO CARLOS RUIZ - 59 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 23:41 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLANDIA

Situacao:





Continua depois da publicidade

MARIA LEILA DAGNONI - 87 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 23:36 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situacao:





GENOVEVA SCHINA - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 23:19 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 09:30

Local do Sepultamento: MUN. DE IGUARAÇU

Situacao:

Continua depois da publicidade





JOSE CARLOS MEDEIROS - 72 anos - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 23:16 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Situacao:





ODETE BERNARDINA SENA DA SILVA - 84 anos - JAGUAPITA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 22:26 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: JAGUAPITÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA AUGUSTA DA SILVA - 82 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 22:13 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situacao:





NELSON VASQUE - 77 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 20:43 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MOISES BATISTA VALERO - 50 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 19:21 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





CELIA REGINA ASSIS RUSSO - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 19:07 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





CLEUZA HISSAKA YAMAMOTO - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 16:41 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: PREPARANDO





JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - 40 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 16:09 pm

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situacao: PREPARANDO





EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS - 59 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 09:35 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao: SEPULTADO





HILDA BATISTA ALVES - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 07:49 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situacao: SEPULTADO





VALTER APARECIDO ALVES - 62 anos - CAMBARA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 06:49 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





SILVERIO GONCALVES GERTRUDES - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 06:45 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO





MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA - 59 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 06:18 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





INOCENCIO ROBERTO DE SOUZA - 89 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 02:15 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO