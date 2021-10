Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de outubro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h51.



ESMERALDA MARIA DE JESUS - 57 anos - LONDRINA

Comunicação em: 09/10/2021 - 10H22

Falecimento em: 09/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/10/2021 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOAO LUIZ DE CASTRO CARVALHO - 50 anos

Comunicação em: 09/10/2021 - 09H25

Falecimento em: 09/10/2021

Local do Velório: MUNIC DE JABOTI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA APARECIDA SUAVI - 89 anos - LONDRINA

Comunicação em: 09/10/2021 - 07H59

Falecimento em: 09/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/10/2021 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MARIA DE LOURDES CORREA GONCALVES - 92 anos - LONDRINA

Comunicação em: 09/10/2021 - 05H48

Falecimento em: 09/10/2021

Local do Velório: DIRRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/10/2021 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ANTONIETA OLIVEIRA - 92 anos - LONDRINA

Comunicação em: 09/10/2021 - 05H37

Falecimento em: 09/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/10/2021 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOAQUIM VIEIRA SANTANA - 80 anos - LONDRINA

Comunicação em: 09/10/2021 - 03H20

Falecimento em: 09/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/10/2021 - 14H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





APARECIDO CASTANHO DA SILVA - 64 anos - SAPOPEMA

Comunicação em: 09/10/2021 - 02H01

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE ROBERTO DE SOUZA - 67 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 09/10/2021 - 00H59

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA GONÇALVES PONTES - 66 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Comunicação em: 09/10/2021 - 00H47

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: CORNÉLIO PROCÓPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CORNÉLIO PROCÓPIO





CLAUDETE APARECIDA DA SILVA - 55 anos - LONDRINA

Comunicação em: 08/10/2021 - 21H10

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/10/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





CINTIA DANIELA DOS SANTOS - 43 anos - LUPIONÓPOLIS

Comunicação em: 08/10/2021 - 20H37

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





BENEDITO HERMETO DIAS - 84 anos - LONDRINA

Comunicação em: 08/10/2021 - 17H44

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/10/2021 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA JOSE LEAL - 84 anos - TOMAZINA

Comunicação em: 08/10/2021 - 15H28

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: MUNIC. DE TOMAZINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNIC DE TOMAZINA





NT DE PATRICIA SOARES AGUIAR - anos - LONDRINA

Comunicação em: 08/10/2021 - 14H07

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





WALDECIR FRANÇA - 55 anos - LONDRINA

Comunicação em: 08/10/2021 - 13H55

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/10/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





MAITY GISELLI SILVA CRUZ STRASSACAPPA - 31 anos - MARINGÁ

Comunicação em: 08/10/2021 - 11H28

Falecimento em: 08/10/2021

Local do Velório: CAPELA CEM PARQUE DE MARINGÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ