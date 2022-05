Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h07.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEANDRO LOURENCO SAMPAIO - 18 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

TUTOMO OKRUBO - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





BALDUINO LOPES - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





FRANCISCO MELLEIRO - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





Continua depois da publicidade

JOSE OSMAR DE DEUS - 79 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EURIDICE CANDIDA DA SILVA - 79 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IVONE DALVA PAGANI MORENO - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOVINA MARIA DE JESUS BALBARI - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MAURO DE BRITO - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





CLEUZA DE OLIVEIRA LOURENÇO - 66 anos - TOMAZINA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: TOMAZINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TOMAZINA





WILMAR FREITAS DE CASTRO - 64 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VILSON IGNACIO ALVES - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





DARCIRIO RODRIGUES MASCARANHAS - 79 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASTORGA





EURIDES APARECIDA DA SILVA - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





IZABEL DOS SANTOS PINA - 70 anos - TAMARANA

Falecimento em: 08/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS