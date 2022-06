Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 9h30.



JOAO BATISTA DOS SANTOS - 73 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 05/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SERTANOÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SERTANÓPOLIS





ESTEFANO GODOFREDO RODOLPHO GAIR - 86 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 05/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





MAURICIA ANDRE - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/06/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: IG CAT VILA ISABEL - R JOSE ATANASIO RODRIGUES, 58

Data e Horário do Sepultamento: 06/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ILDA ROSA PAES DA SILVA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/06/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





BARTOLOMEU PEROLINO DA SILVA - 75 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA SCHNEIDER - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





WILSON NUNES DE OLIVEIRA - 58 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NAIR FERREIRA DA SILVA - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/06/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA CENTRAL CAMBÉ- AV. BRASIL ESQ. R. NOSSA SENHORA ROCIO

Data e Horário do Sepultamento: 05/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





NARCISO VERGINIO SOARES - 73 anos - LONDRINA



Falecimento em: 05/06/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: IG BAT MARANATA-AV ME HENRIQUETA DOMINICI, 133/MONTE BELO

Data e Horário do Sepultamento: 05/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JESSICA DE SIQUEIRA ROSSETTO - 30 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





DAVID FREIRE - 80 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





BRUNO APARECIDO VARGAS - 34 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





NEUZA DE SOUZA - 51 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





RICARDO LOPES BATISTA - 80 anos - IBAITI

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBAITI





JOSOYAS LUCIO DA SILVA - 72 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JORGE GONÇALVES DA SILVA - 68 anos - SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ANTONIO BARBOSA - 67 anos - IBAITI

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





CLAUDIO ANTONIO GOZI - 59 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IVAIR CICONHA - 59 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 04/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ