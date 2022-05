Lista de falecimentos dos dias 30 de abril e 1º de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 11h06.



JULIANO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - 25 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ODIONNE MILITAO DUARTE - 73 anos - PRADO FERREIRA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VITOR VIEIRA FERREIRA - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





FERNANDO DE OLVEIRA ROCHA - 25 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





TERESA GALDINO LOPES - 78 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA DO CENTRO DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





TEREZA MARIA DA SILVA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





REVANILDA FATIMA DE SOUZA PESCADOR - 67 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SERTANÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SERTANÓPOLIS





JAILMA APARECIDA DE SOUZA - 47 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





DOMINGAS TEREZA VILALVA - 83 anos - SANTA AMÉLIA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





HADNON KREI TOMAZ DOS SANTOS - 42 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA JULIA DIAS DE SALES - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





BELMIRA CARDOSO MORAIZE - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JESSE LOPES DA SILVA - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





OSCAR MARQUES DA SILVA - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS TEIXEIRA - 67 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MAURICIO APARECIDO PARISOTO - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





SERGIO YUTAKA UTIYAMA - 55 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório: 09H30

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LALUCE





MARIA MARREGA FORNAGIERO - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





BENEDITO LOPES - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDA PEREIRA LOPES - 75 anos - CAMBARÁ

Falecimento em: 30/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBARÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBARÁ