Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h53.



ELIESER SANTANA ARAUJO - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ADELINO RIBEIRO DE SOUZA - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





OSWALDO DE MEDEIROS PEREIRA - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANTONIO DE CAMARGO - 78 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VERA LUCIA PERES DE OLIVEIRA - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





NEUZA ALVES DE SOUZA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA AGUIDA LOVATO VOGEL - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JAIR DE OLIVEIRA FERREIRA - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ALVARO MARTINS - 95 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MILTES GARCIA REALE - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





CLAUDINEIA CAMARGO FARIA - 47 anos - SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IZABEL REDLINGER PAULENA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





CICERO TAMARO DE SOUZA - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MESSIAS GOMES - 73 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NAZARE CANTARINO DE SOUZA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARCELINA CAVAZZANA GOBBI - 90 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





MARIANA CANDIDA DAS GRAÇAS DE ANDRADE - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





OSMAR MAXIMIANO DE SOUZA - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NOBERTO SILVEIRA - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





SERGIO CAMARGO - 63 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS