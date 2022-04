Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h26.



SAULO SARTOR - 73 anos

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LAURITA PEREIRA GOULART LOPES - 72 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MIKIO KATSUMATA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





MARIA JOSE QUINTILHANO LUCAS - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





DEVANIR PATROCINO - 45 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 30/03/2022

Início do Velório: 08:00

Local do Velório: CAP. CENTRAL CAMBÉ - AV. BRASIL COM NOSSA SEN. ROCIO - CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





VICENTINA SILVERIO MACHADO - 61 anos - IVAIPORÃ

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IVAIPORÃ





ANA MOREIRA DE SOUZA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: RUA ANTONIO CALHEIROS 148 - EM FRENTE CASA PAROQUIAL

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ





ANTONIO JOSE SALADINI - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOSE RIBEIRO DA SILVA CRUZ - 77 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRIMEIRO DE MAIO





ANGELINA PACCE TERESA - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSE ZENOVELLO - 82 anos - JACAREZINHO

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JACAREZINHO





RUBEM SOARES DO NASCIMENTO - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório: 21H30

Local do Velório: IG BR C/ CRISTO - R JOUBERT DE CARVALHO, 51 / VIVI XAVIER

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





TEREZINHA MORAIS DE ASSIZ SIQUEIRA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FERNANDO ALVES DE CARVALHO - 45 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS





FATIMA APARECIDA GONÇALVES FILIPOV - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





RUBENS ADALBERTO SCIENA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/03/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA