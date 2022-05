Falecimentos dos dias 28 e 28 de abril de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h08.



VITALINA DE PAULA - 83 anos - ROSARIO DO IVAÍ

Falecimento em: 29/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IVONE CANDO - 53 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





KALEL TAKASHI MORITA PUCCA - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 29/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA BADIA FERREIRA DE BARTLO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





DIRCE AGUIAR LOBO - 70 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CECILIA APPARECIDA GRANZOTO FERNANDO - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 29/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





LAURA ALVES DE CARVALHO - 91 anos - ITAJAÍ/SC

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MOISES DE GODOY - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





MARIA APARECIDA ARAUJO - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CLIMEIDES SOARES CAMARGO - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ROSALINA DALAGASSA JANZ - 97 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CURITIBA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CURITIBA





ROSALVA ANTUNIS DE SOUSA - 88 anos - LONDRINA



Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





GILMARA ALVES FERREIRA - 58 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA APARECIDA MACHADO - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERÊ

Data e Horário do Sepultamento: 29/04/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ





GIUMAR DOS SANTOS - 50 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ANA MARIA DA CONCEICAO - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório: 15H30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





PAULO UNBEHAUN - 77 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





WILSON DELBIANCO - 77 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: