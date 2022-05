Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h01.



CRISPIM TABORDA RIBAS - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA ZELANDIA DIAS VELOSO - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





CHIONO OYAMA - 98 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





LAURO NASCIMENTO DA SILVA - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: IVAIPORÃ





DIONISIO ANTONIO DA SILVA - 75 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





EMILIA BRITO DA COSTA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: R:EUCALIPTUS ,348 -JD.LEONOR - IG.PRESB.INDEPENDENTE

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





CELINA FERRAZ PINTO - 94 anos - GUARACI

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ROSA SOARES DE ALMEIDA - 91 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PEDRA PAULA DAVID - 90 anos - PORECATU

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





FLAVIO PIRES DE SOUZA - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANTONIO BATISTA PEREIRA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





VITOR HIPOLITO DOS SANTOS - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: RUA ANTÔNIO CALHEIROS 148 SALÃO PAROQUIAL EM IRERÊ

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ





JORGINA CARDOSO FERREIRA - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE EDIVINO MENDONÇA - 76 anos - JOAQUIM TÁVORA

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JOAQUIM TÁVORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ROZELY APARECIDA TEIXEIRA - 63 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ROSA CALEFI MARCON - 72 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 26/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS