Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 6h55.



SUELI GOMES GOUVEIA - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAQUIM ILARIO - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LOURENÇO CORREA DE MELLO - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ARMELINDO GONÇACES ORTEGA - 77 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE FLORESTÓPOLIS





JOSE ALVES DE SOUZA NETO - 64 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE BERNARDES DA SILVA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





SILVIA DA SILVA FERREIRA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE LEITE DA ROSA - 80 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





GERSON MORAIS - 69 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SEBASTIAO ESTELA - 71 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA APARECIDA OLIVEIRA AMARANTE - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ALVINA GOMES PEREIRA - 69 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SERTANÓPOLIS





EUDAIR LINO DO NASCIMENTO - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ISAQUE ASAFE ANACLETO DE JESUS - 5 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: IG ALIMENTANDO ESPERANÇA E FÉ - AV SÃO JOÃO, 2699 / ANTARES

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





JOSE ROBERTO DA SILVA - 43 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JACAREZINHO





CREUSA ROSENDO DA SILVA - 80 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS