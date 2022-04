Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h39.



MARLY CARVALHO CASTRO - 79 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 25/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ANDIRÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VALTER VICENTE JUNIOR - 78 anos

Falecimento em: 25/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





ROBERTO DEVEQUI - 49 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 25/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANDRE FELIPE ALVES BASILIO - 28 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 25/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ALVORADA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ILIDIA DE OLIVEIRA BENATTO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





GERONIMO DO BONFIM LEDO - 91 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ADALTO ANTONIO FONSECA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





MARIA APARECIDA DA SILVA - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE





JUDITH PERARO NUNES - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ALICE BARBOSA DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





NATHYELLE MENDES MOREIRA - 2 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JANILSON LUIGI DE PAULA - 44 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARCOS VINICIUS ROQUE - 33 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





FUSAE SATO - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





HARUO INOUE - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





BEATRIZ GONÇALVES - 64 anos - FAXINAL

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA APARECIDA ALVES MEDEIROS - 56 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS