Falecimentos dos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h30.



IDELIO MANTOVANI - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DENAHIR BUENO DA SILVA - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: IGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR-AV PARIS 170-JD PIZA

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





CINTYA APARECIDA CAETANO SZEZERBATY - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/02/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





VILMA CADEDO ROMAGNOLI - 67 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





HELIO WATANABE - 84 anos - MAUÁ DA SERRA

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





EDISON CHAVES FILHO - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





VITORIA DORIGON DOS SANTOS - 1 anos - FAXINAL

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN FAXINAL





JORGE MOLINA DE OLIVEIRA - 69 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ALDEMIRO CAETANO DA SILVA - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MARINGÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MARINGÁ





ORLANDO MINUCELI - 72 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ





ALICIO DE OLIVEIRA - 58 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA





WALTER PAULO CARDOSO - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





LUCIANO CARLOS GASPAROTE - 54 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMBÉ





GENEVAL ANGELO DOS SANTOS - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MARIA DORA DE ALMEIDA E LIMA - 74 anos - CAMBIRA

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS