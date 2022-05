Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h39.



OSVALDO PEREIRA - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSE SIMAO DE AZEVEDO - 70 anos - JOAQUIM TÁVORA

Falecimento em: 22/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JOAQUIM TÁVORA





ELAINE REGINA DE MORAES - 45 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 22/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ANGELINA SCANDORIEIRO DA SILVA - 67 anos - FAXINAL

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FAXINAL





VALDENOR ALVES DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: RUA EMÍLIO STRIQUER, 449

Data e Horário do Sepultamento: 22/04/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





NELSON FACIO - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ANTONIO LEOPOLDINO PEREIRA - 71 anos - SANTA MARIANA

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTA MARIANA





WESLEY SEBASTIAO GARCIA BOTELHO DE SOUZA - 40 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GUSTAVO INACIO RUZYCKI - 2 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS





OLINDA AUGUSTA ROCHA - 61 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ITALINA TELES DE SOUZA - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório: 23H30

Local do Velório: RUA DEPUTADO AGNALDO PEREIRA LIMA, 84

Data e Horário do Sepultamento: 22/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





APARECIDA MARIA SECO DE SOUZA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VERIDIANO LUIS CARLOS CHAGAS - 61 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DALTON LUIZ LUITZ - 66 anos - SIQUEIRA CAMPOS

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: RIBEIRÃO DO PINHAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LORIVAL PRIMO DE ALMEIDA - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE