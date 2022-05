Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 11h00.



ALENCAR SILVA DE SOUSA - 33 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LORIVAL PRIMO DE ALMEIDA - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CLEONICE APARECIDA DA SILVA BARROZO - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: IGREJA PRESBITERIANA JD BANDEIRANTES-AV SERRA TABATINGA 509

Data e Horário do Sepultamento: 21/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSE GONCALVES FILHO - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARLENE COSTA GUIMARAES - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





APARECIDO BERGAMINI - 74 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OCTAVIO MELENDES CASTELHANO - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





CARLOS CAVALCANTE KUHNLEIN - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MARLENE OSOWSKY DE SOUZA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





VICENZO PIEROTTI - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório: 19H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO