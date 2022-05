Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h34.



MARIA LUIZA SANFELICE NASCIMENTO - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GONCALINO CABRAL - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ZORAIDE RODRIGUES ABE - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





DAVID DE SOUZA - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: IG. ASS. DE DEUS - R. SÃO VICENTE 168 - CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





OTAVIO SIMOES PEIXOTO - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





YORGELIS SUSEJ VALLENILLA RIVAS - 16 anos - MANDAGUAÇU

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARLI SERAFIM DA SILVA - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA MERCES GALVÃO DE SOUZA - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





MANUEL DE FREITAS CANDELARIA - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSEFA TORRES DA SILVA - 88 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSEFA BATISTA GONÇALVES - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DALICIA MAXIMINO - 86 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA - 91 anos - PORECATU

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDA DA SILVA BARROS - 69 anos - ENGENHEIRO BELTRÃO

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DISTRITO IVAILÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITO DE IVAILÂNDIA





LENISE DE OLIVEIRA CESSI - 31 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 18:00

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GABRIEL BARANDINA ANTUNES - 21 anos - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO SEBASTIÃO DA MOREIRA





GABRIEL MELO DA SILVA - 29 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





SOELI APARECIDA BUENO - 41 anos - GRANDES RIOS

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: GRANDES RIOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ELIO ALECIO MAZO - 54 anos - IÇARA/SC

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CONCÓRDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EDUARDO ZANDONA - 43 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MIRASSELVA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MIRASSELVA





NELSON FELICIO ADRIANO - 96 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS