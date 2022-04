Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h44.



ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA VIANEI CORRENTE DE GASPERI - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





SERGIO CAMARGO - 63 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 03/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE IONER ZANONI - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LUIZ FERNANDES MOREIRA - 76 anos - CAFEARA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LUCIDALVA CORDEIRO - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ARLETE DE LOURDES ZAMBRIM - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





GERALDO ANTONIO DA SILVA - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 11H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ALDIVINO AZARIAS - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





TEREZINHA DIAS SERAFIM - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ARLINDO NASCIMENTO DOS SANTOS - 82 anos - PORECATU

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IVANIR PRADO VITALIANO - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





MESSIAS EXPEDITO GONÇALVES - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSE ALFREDO DA SILVA - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





WILSON SACHETIN MARCAL - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





FUAD KFFURI - 86 anos - GOIOERÊ

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: GOIOERÊ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SALVADOR DE ARAUJO - 58 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LEVINO ANTUNES - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RUBENS GONÇALVES - 71 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: FLORESTÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





INES ANDREATO FEITOSA - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRIMEIRO DE MAIO