Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h18.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





MAURO MARCHI - 73 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MATILDE BARBOSA DE LACERDA - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LINDOLPHO PELINSSER - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





Continua depois da publicidade

VICTORIA LOPES - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





DAVINA RETAMERO DA COSTA - 75 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ARTHUR MIGUÉL DA SILVA - 0 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE NOVA FÁTIMA





ALCEU CASSIANO BERNARDES - 47 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA NELCI DE JESUS GARCIA - 78 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SINHORINHO ELIAS DOS SANTOS - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM UNIÃO DA VITÓRIA II

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





MANOEL DA SILVA - 87 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ESPEDITO MARCOS RODRIGUES DA SILVA - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2022 - 12H00

Local do Sepultamento: CEM. MUN. DE APUCARANA CRISTO REI





CELSO MENDES DE SOUZA - 58 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA APARECIDA RIVAROLI DE SOUZA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





LAURITA RODRIGUES DA SILVA CUNHA - 75 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OSWALDO VECHIATO - 70 anos - PÉROLA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CACILDA BARBOSA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CEM. MUN. DE JAGUAPITÃ





PAULO FERREIRA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: RUA CONSTANTINO PACHOAL 125 IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANT

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUIZ CARDOSO - 83 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA LUCIA DE PAULA - 58 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CLEUSA DE OLIVEIRA VIEIRA - 64 anos - CONGONHINHAS

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MANRIA NUNES DA SILVA - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE