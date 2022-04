Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h19.



OLIVIO CHICONATO - 65 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: FLORESTÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FLORESTÓPOLIS





DAVID BRITO DA SILVA - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





WELLINGTON AMARAL SAMPAIO - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ELIZETE MAROZ LOBO - 55 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANGELITA PAULO DA SILVA - 76 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório: 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA MARTHA RODRIGUES GOMES - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





TEREZINHA PEREIRA ZILLI - 83 anos - QUATIGUÁ

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:





ZORAIDE DOS SANTOS GOMES - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ANTONIO ANICETO DOS SANTOS - 68 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





NILSON PIMENTA LIMA - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LALUCI





HAMILTON NOVAIES DA ROCHA - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE