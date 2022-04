Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h40.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





HAMILTON NOVAIES DA ROCHA - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAMARANA





Continua depois da publicidade

JOAQUIM FIRMINO DE FARIA - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





CATARINA BILL DA SILVA - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/03/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





MARIO JORGE DA SILVA - 65 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





Continua depois da publicidade

MARLENE OLIVEIRA DE LIMA MADRUGADA - 68 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CICERO INACIO DA SILVA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 17/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





MARIA DA ASCENÇÃO - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ORLANDA BERNARDES DE OLIVEIRA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOAO GOUVEIA - 56 anos - PITANGUEIRAS

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PITANGUEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PITANGUEIRAS





IVALDINO JOSE DOS SANTOS - 71 anos - PORECATU

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SONIA MARLY BATINI - 66 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





REGINALDO NATAL RIBEIRO - 45 anos - PORECATU

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DICESAR MUNHOS ALMEIDA - 32 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ZULMIRA NATHALINA ZULIM FERNANDES - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório: 21:00

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL CENTRAL DE APUCARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO CRISTO REI DE APUCARANA





DALVA SANCHES RANIERI - 89 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RUBENS SOARES - 77 anos - CAMBARÁ

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBARÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBARÁ