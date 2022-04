Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h22.



ETSUKO YOSHIDA - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOAO GONCALVES DE FIGUEIREDO - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CELSO PODAMIN ROSA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JHONATAN RENAN CREMONINI DE LIMA - 32 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NORTON REZENDE ARAUJO - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 03H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOSE DE SIQUEIRA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





NATAN FOGACA DE SOUSA - 27 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE JOAO DO NASCIMENTO - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





VOLNEI ALVES GALVAGNI - 42 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAP. 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LEORANDES PENACHIO - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





AIME APARECIDA BASTOS RAMONDINI - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 12H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





RN- CAMILA EVARISTO - 0 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





EDCESAR VICENTE LEITE - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOSE MIGUEL GONÇALVES FERREIRA - 0 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NADIR VIDAL - 55 anos - IBAITI

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MANOEL RODRIGUES DA SILVA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ROSELI DE FATIMA TASSI - 47 anos - JARDIM ALEGRE

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JARDIM ALEGRE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM ALEGRE