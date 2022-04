Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h27.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





ISABELLY APARECIDA RAMOS - 6 anos - SANTA MARGARIDA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





Continua depois da publicidade

ANESTOR LOPES DE LIMA - 88 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GAEL VINICIUS CREMA DA SILVA - 0 anos - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RN EDICLEIA MEDEIROS PEREIRA - 0 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

DUREIDE CHINI - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATORIO ANGELUS





VALDENEIAS APARECIDO DOS SANTOS - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CORNELIO PROCOPIO





BENEDITA FERREIRA DA SILVA - 77 anos - CAFEARA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





REINALDO SAFADI - 80 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





UBIRATAN BAGATIN - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório: 08h00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2022 - 14h00

Local do Sepultamento: MUN. DE JOAQUIM TÁVORA





JOSE ANUNCIATI NETO - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório: 23h59

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2022 - 11h00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUIMAR AUGUSTA BIDA DE OLIVEIRA - 70 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





NOBUO HARADA - 81 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:



ROMEU ANTONIO ROSA - 68 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JAGUAPITÃ





JOAQUIM FRANCISCO DOS REIS - 75 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA DE LOURDES VAZ - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JATAIZINHO



JOSE VITOR FERREIRA - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





JOSE CARLOS BIOLADA - 47 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 525- CAP JD NOVO BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



LILIA MARY CAPELI GOMEZ - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA



ORIDIA MARAI PEREIRA DA SILVA - 82 anos - SANTA MARIANA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS