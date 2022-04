Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15.



LILIA MARY CAPELI GOMES - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MADRONA TOMBAS SALA - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





REGINALDO SALES DE OLIVEIRA - 47 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





TIZUCO FUKUDA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





DAHIERSY BRANDAO DA SILVA - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





CICERO DA SILVA - 55 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ORIDIA MARAI PEREIRA DA SILVA - 82 anos - SANTA MARIANA

Falecimento em: 14/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SHIGUERU TANISAWA - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





NATALINO ALVES FEITOSA - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MANOEL HENRIQUE DA CONCEICAO - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DILVA JULIANA CAVALHEIRO PINHEIRO - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA APARECIDA ROSA DE MORAES - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA DE SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA GONÇALVES PEREIRA ROSA - 94 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GILCELENO GOMES DE ANDRADE - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





LUIS CEZAR ROSA - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





GERSON NOGUEIRA - 85 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ASSAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOSEPHINA HESPANHOL AZOLIN - 92 anos - JANDAIA DO SUL

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JANDAIA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





EDSON MARQUES - 49 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOAO FRANCISCO DA PAZ - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERÊ

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ





LAUDELINA DE OLIVEIRA PRADO - 99 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE JAGUAPITÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LUCIMARA IVO LAURINDO - 46 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOAO CARVALHO DOS SANTOS - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS