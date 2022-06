Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h21.



VILSON ALVES DE SOUZA - 60 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

:

TAKAKO KAMINAGAKURA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IMELDA SCHUSTER - 89 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VERA APARECIDA CAJOLA - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório: 14/06/2022 - 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





ADALTO RODRIGUES - 50 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDA LOURDES FABRICIO ATARASHI - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 14H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





MERCEDES SOZZO VALDERRAMA - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LEONILDES SANTOS PEREIRA - 52 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório: 14/06/2022 - 01H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CLOVIS RODRIGUES - 71 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDO MARCELINO - 72 anos - CAMBARÁ

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBARÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBARÁ





ALCIDES LEMES DE OLIVEIRA - 76 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ESTER FANES DOS SANTOS CORREIA - 97 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório: 13/06/2022 - 20H30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARGARETH PIRES - 57 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO - 81 anos - TANGARÁ DA SERRA/MT

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TANGARÁ DA SERRA-MT

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA SALVADOR DOS SANTOS - 95 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório: 13/06/2022 - 22H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





NELSON APARECIDO SARTOR - 56 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





APARECIDO GASPARINI - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório: 14/06/2022 - 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





HELENA SCHEFFER RODRIGUES - 1 ano - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório: 13/06/2022 - 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





IVO REINERI - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório: 13/06/2022 - 18H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





ISMAEL FERREIRA DE SOUZA - 79 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





HELIO PEREIRA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório: 13/06/2022 - 20H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MARILENA CEZAROTTO CASAGRANDE - 73 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIO MARCONDES CARNEIRO - 0 anos - FIGUEIRA

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FIGUEIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FIGUEIRA





MILTON DAVID BENTO - 63 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 13/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ