Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h25.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





ANA CLARA ISIDORO SEVERIANO - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





Continua depois da publicidade

MARIA APARECIDA TENANI BRAZ - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





LAUDECIR CARMINATTI - 85 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 14/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ADILSON ROSA VIEIRA - 37 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 14/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

DORIVAL ROVINA - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: MARINGÁ





AROLDO BATISTA CORDEIRO - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOÃO VIEIRA DOS SANTOS - 86 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIO ANTUNES - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





WILSON PAIVA - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





CELSO BATISTA - 63 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MIGUEL PERES MARTINS - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS (INÍCO 15/04/22)

Data e Horário do Sepultamento: 15/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





JOAQUIM MANOEL DO NASCIMENTO - 90 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





DULCINEIA DE PAULA LEITE - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





MIGUEL SANDER SCARPELLI - 0 anos - NOVA LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: NOVA LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: NOVA LONDRINA





VALENTINA SANTOS DE ALBUQUERQUE - 8 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





PEDRO ALVINO DA SILVA - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: ARAPONGAS





CARLOS DIAS DE FREITAS - 46 anos - PRADO FERREIRA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALFREDO DE LIMA - 97 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO JERÔNIMO DA SERRA