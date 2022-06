Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h32.



REINALDO FERREIRA - 30 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE LUIZ DA SILVA - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA DARIENSO TOBIAS - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/06/2022

Início do Velório: 09H90

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSE CARLOS SILVA PINHEIRO - 45 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VICENCIA DE MORAIS - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





CICERO RAIMUNDO FIGUEREDO - 67 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 13/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA MOREIRA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





TERUKO MATUNAGA IAMAMURA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MARIA MARCINA DE OLIVEIRA - 83 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OVANIRE DE MARQUES MARTINS - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: GARÇA-SP

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: GARÇA-SP





RUY JOSE LOURENÇO - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 00H01

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARLENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NILVA APARECIDA SAITO - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NADIR ROBERTO FERREIRA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





GRACI FERREIRA - 57 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP.CEMIT.

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





DELIDIA MARIA DE JESUS BELO - 81 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 12/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: