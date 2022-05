Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h11.



NT DE JOSIANE COSRTA FEDATTO SOUZA - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ALFREDO DE LIMA - 97 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO JERÔNIMO SERRA





FRANCISCO ANTONIO CHAGAS FILHO - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JAIR PEDRO FRANCO - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSE CARDOSO - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ADERALDO INACIO RIBEIRO - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOAO ISIDORO DA SILVA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: RUA JOSÉ VONSTEIN 29 - JD BELEVILE - CAPELA SÃO PEDRO

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ARLINDO MESSIAS - 85 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA





EVA ERNESTO - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





IRACY DE OLIVEIRA VEIGA - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





VALDIR JOSE DE PAULA - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ORLANDO TASCA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





PEDRO ROSSI - 84 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JULIA ALVES RIBEIRO - 2 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





INEZ GIACOMINI POUZATO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO