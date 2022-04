Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 6h59.

BEATRIZ MOTA FERREIRA - 81 anos - LUPIONÓPOLIS

Falecimento em: 12/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA - 69 anos - RIBEIRÃO DO PINHAL

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: RIBEIRÃO DO PINHAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ALVARO GIOVANINETTI - 73 anos - LUPIONÓPOLIS

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: LUPIONÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ALCIBEDES ANDERSON BATISTA - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ADILSON JOSE FERNANDES - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





IZOLINA MARIA DE JESUS SANTOS - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 12/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MAUCIR PAULINO ROCO - 81 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALBERTINA MARIA BENTLIN - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 05H30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





OSVALDO CALDARELLI NETO - 48 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 07H30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





SUELI BATISTA DO AMARAL - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





RONALDO INACIO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DARCY DOS SANTOS RODRIGUES - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ELAINE APARECIDA DA SILVA - 49 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE AUGUSTO DE LIMA - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 12/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





LEONICE MARTINS DA SILVA - 66 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ANDIRÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





RAIMUNDO LOPES DE SOUZA - 90 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





MARIANO NUNES DE ALMEIDA - 86 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DOLARINA VIANA DA CRUZ - 82 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPOR]A

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ