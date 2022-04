Falecimentos dos dias 10 e 11 de abril de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h09.



DOLARINA VIANA DA CRUZ - 82 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PALMIRA MAFRA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA ODETE MONTEIRO COSTA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: RUA NOVA ESPERANÇA 222-SALÃO IGREJA CATÓLICA

Data e Horário do Sepultamento: 11/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS - 90 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 11/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ





SENHORINHA DE ALMEIDA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: AVENIDA DOS GARIS, 98

Data e Horário do Sepultamento: 11/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DELMIRO FRANCISCO DE LIMA - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ZUALEI GONÇALVES DOS SANTOS - 20 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





SILFREDO KALINOWSKI - 110 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ITAMAR LEITE DE BRITO - 53 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





LUIS CARLOS SANTOS ROBERTO - 22 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: RES - R. RAIMUNDA MADALENA REEBERG, 120

Data e Horário do Sepultamento: 11/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





DIEGO FRANCISCO DE FREITAS - 30 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





OSMAR APARECIDO BIGGI - 53 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





EURIDES ANTUNES PERCINO - 69 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





JAIR SAGGIN - 74 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 10/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CORNÉLIO PROCÓPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CORNÉLIO PROCÓPIO