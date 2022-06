Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h21.



ERMELINDO DE MELO - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: AGUARDA FAMÍLIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: AGUARDA FAMÍLIA





SERGIO PAULO DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: AV:JAMIL SCAFF,400 - ERNANI MORA LIMA - IG.TENDA DE ADORAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





IRMA PERES BENEVIDES - 72 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IRIS MENDES DA SILVA - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





NELSON BONIFACIO - 69 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NILSON ROMANO - 76 anos - CONGONHINHAS

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FRANCISCO DE ABREU FILHO - 92 anos - LUPIONÓPOLIS

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





CLAUDOMIRO DE JESUS - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





HERALDO NUNES SOARES - 50 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA DA GLORIA RIBEIRO TEODORO - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CORNÉLIO PROCOPIO - FUNERÁRIA SÃO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CLAUDEMIR SOARES DE ANDRADE - 52 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA GOMES ASSIS - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





TAMARA ZIGRILA PEREIRA DO NASCIMENTO - 24 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRIMEIRO DE MAIO





ARI DE ALICE - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ILDA BUENO DE MIRANDA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





SEBASTIAO ROCHA - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





IVANIR ALVES DE LIMA - 60 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CORNÉLIO PROCÓPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ELDY IZIDRO - 76 anos - LEOPOLIS/PR

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: LEOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES DA CRUZ - 9 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SANDRA MARCIA RAMOS DUARTE - 56 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIA CATARINA REBEQUE - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CARMEN DE OLIVEIRA - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





CARMELITA CAMARGO - 106 anos - TAMARANA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





FAUSTINO MARCELO - 89 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VALDEMAR JOSE TAMAI - 68 anos - SANTA AMÉLIA

Falecimento em: 01/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SANTA AMÉLIA