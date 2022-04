Falecimentos de 31 de março e 1º de abril de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 31 de março e 1º de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h22.



AKIRA IWASSA - 60 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 01/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE SOUZA - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MARIA APARECIDA SIVEIRO GOMES FERNANDES - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CATANDUVAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CATANDUVAS





PEDRO ALVES DE OLIVEIRA - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





IRIDE BARBARINI - 86 anos - SIQUEIRA CAMPOS

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ANGELA MARIA DA SILVA BETTIM - 52 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE MAURO FERNANDES - 69 anos - CARLÓPOLIS

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





FATIMA CONCEIÇÃO FERREIRA - 62 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO LALUCE





LEONORA RIBEIRO GONÇALVES - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: GOIOERÊ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA DE OLIVEIRA MACIEL - 65 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MARIA APARECIDA DIOGO - 88 anos - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Falecimento em: 31/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS