Neste feriado, Santuário de Aparecida em Londrina deve receber 6 mil fieis

Cerca de seis mil fiéis devem passar pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, neste feriado de terça-feira (12). No local serão celebradas oito missas ao longo dia para comemorar o Jubileu de Platina (70 anos como paróquia) e o Jubileu de Prata (25 anos como santuário). A programação inclui ainda o batismo de nove crianças que será realizado ao meio-dia e a Coroação de Nossa Senhora, que ocorre durante a missa das 19 horas. Todas as vagas para assistir às celebrações presencialmente foram preenchidas, mas o público poderá acompanhar os eventos pelas redes sociais do Espaço Mariano na internet.

“As equipes da nossa paróquia começaram a trabalhar às 2 horas da madrugada para poder recepcionar todo o povo que se programou para celebrar nossos jubileus e saudar Nossa Senhora Aparecida. Nesse momento crítico de pandemia, é Ela quem intercede por nós, pois conhece bem nossas atribulações pelo fato de também ter passado por muitas dificuldades durante a vida dela”, afirmou o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Ele explica que devido a pandemia as celebrações terão um público reduzido. “Nos anos anteriores à pandemia a gente recebia uma média de 35 mil pessoas no Dia de Nossa Senhora Aparecida. Tivemos que reduzir nossa capacidade de público para poder garantir a segurança do público” ressaltou sobre o limite de 600 pessoas a cada uma das missas programadas para às 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h. Todas as vagas abertas foram preenchidas mediante agendamento prévio pela internet. Os protocolos sanitários incluem ainda o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e aferição de temperatura.







