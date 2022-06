Na região de Londrina, cidades gastam quase R$ 1 milhão com shows sertanejos

A prática de prefeituras pagarem shows artísticos, alvo de polêmica por conta dos cachês dispendidos em atrações de peso no cenário nacional, não é incomum no Norte do Paraná. Ao menos quatro prefeituras da Região Metropolitana de Londrina contrataram cantores dessa forma para eventos que comemoraram ou ainda vão celebrar os aniversários das cidade.



Juntas, Ibiporã, Sertanópolis, Assaí e Primeiro de Maio desembolsaram R$ 958 mil para que artistas cantassem nas festas oficiais. Primeiro de Maio pagou o cachê mais caro, R$ 185 mil para a empresa José Carlos de Assis Produções Artísticas Ltda, da dupla Fernando e Sorocaba, que se apresentaram no feriado do Dia do Trabalho, no 71º aniversário da cidade.



A Prefeitura de Primeiro de Maio também contratou o grupo de pagode sul mato-grossense Atitude 67, que cantou no dia 30 de abril. A administração municipal pagou R$ 112 mil para a Atitude 67 Produções Artísticas Ltda. A FOLHA tentou consultar o contrato, que não foi colocado no mesmo portal.





O município de apenas 11.138 habitantes é comandado por Bruna Casanova (PSD), que está no primeiro mandato. A reportagem procurou ela e os artistas contratados, mas as assessorias não retornaram.





