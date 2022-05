Secretário da ONU quer cessar-fogo na Ucrânia 'o quanto antes'

Em visita a Moscou, o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, pediu nesta terça-feira (26) um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia "o quanto antes".

Guterres está na capital russa para encontrar o presidente Vladimir Putin e foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

"Estamos extremamente interessados em encontrar maneiras de criar as condições para um diálogo efetivo, para um cessar-fogo o quanto antes e para uma solução pacífica", afirmou o secretário da ONU.





"Sei que temos interpretações diferentes sobre o que está ocorrendo na Ucrânia, mas isso não limita a possibilidade de termos um diálogo sério", pontuou. Guterres também deve se reunir nos próximos dias com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev.





As Nações Unidas têm tido pouca influência no desenrolar da invasão russa, já que Moscou é um dos cinco membros com poder de veto no Conselho de Segurança.

A guerra iniciou em 24 de fevereiro e entrou em uma fase crucial nos últimos dias, com a ofensiva da Rússia para conquistar o Donbass, região do leste da Ucrânia onde ficam os territórios separatistas de Donetsk e Lugansk.