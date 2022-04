Mais de metade das crianças ucranianas teve de deixar suas casas, diz Unicef

Mais da metade das crianças ucranianas foi forçada a deixar suas casas em um mês de guerra no país, afirmou o Unicef (fundo das Nações Unidas para a infância) nesta quinta-feira (24), declarando que se trata de um dos maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial.

Dos 7,5 milhões de crianças no país, 4,3 milhões foram deslocadas pelo conflito -1,8 milhão delas se refugiaram em países vizinhos, e mais de 2,5 milhões estão em abrigos temporários dentro da Ucrânia.

"Este é um marco sombrio que pode ter consequências duradouras para as próximas gerações. A segurança, o bem-estar e o acesso a serviços essenciais para as crianças estão sob a ameaça de uma violência terrível e ininterrupta", declarou Catherine Russell, diretora-executiva do Unicef, em um comunicado.





Russel condenou o ataque a serviços essenciais dos quais as crianças dependem, como hospitais, escolas e prédios que abrigam civis. De acordo com o Ministério da Educação da Ucrânia, mais de 500 instalações de ensino sofreram danos.





O Unicef afirma que já observou uma redução na cobertura vacinal de rotina infantil, incluindo sarampo e poliomielite, o que pode levar a surtos de doenças evitáveis por vacinas, especialmente em áreas superlotadas, onde as pessoas estão se abrigando da violência.

Alem disso, mais de 450 mil crianças com idades entre os 6 e os 23 meses precisam de alimentação complementar.