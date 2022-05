Em Pequim, China inicia novos testes em massa contra a Covid-19

Em meio ao temor de um confinamento obrigatório por causa da Covid-19, a cidade de Pequim iniciou nesta terça-feira (26) novos testes em massa em pelo menos 10 distritos.

A cidade começou a testar os habitantes de Chaoyang, o distrito mais populoso de Pequim, mas as autoridades locais de saúde decidiram rapidamente expandir os trabalhos.

Os moradores de Pequim temem que se repita na capital os bloqueios de Xangai, Xian e outras grandes províncias do país asiático. Diversas pessoas na cidade chinesa foram aos supermercados para estocar alimentos e produtos de necessidades básicas.





"Para conter o risco de propagação da doença com determinação e efetivamente manter a saúde dos cidadãos, ficou decidido ampliar a área de verificação de saúde com base nos testes realizados no distrito de Chaoyang", explicou um porta-voz do governo municipal.





As autoridades de Pequim anunciaram na última segunda-feira (25) ter detectado 33 novos casos de Covid-19, dos quais 32 eram sintomáticos e um assintomático.

Pelo menos três rodadas de testes anti-Covid vão ser feitos entre terça-feira (26) e sábado (30) nos distritos de Dongcheng, Xicheng, Haidian, Fengtai, Shijingshan, Fangshan, Tongzhou, Shunyi, Changping e Daxing.





A China está vivendo o pior momento da pandemia desde o fim de 2019, em uma onda pior do que a registrada na nação no início da crise sanitária mundial. Ontem (25), o país contabilizou 1.908 novos casos de Covid-19 em 24 horas.