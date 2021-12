Mulher é atropelada e morre após discutir com marido em Marialva, apura PRF

Uma mulher de 39 anos morreu após ser atropelada por volta das 20h18 desta terça-feira (30) no quilômetro 188,5 da BR-376, trecho que compreende o munícipio de Marialva (Região Metropolitana de Maringá), logo depois de discutir com o marido, de acordo com apuração da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Levantamento da PRF e relatos concedidos pelo marido da vítima indicam que ela ocupava um Chevrolet Celta que transitava na via marginal à BR-376, no sentido Marialva para Sarandi (Região Metropolitana de Maringá), e, após discussão do casal, abriu a porta do veículo estacionado e saiu correndo em direção à rodovia.

O veículo Jeep Compass conduzido por um homem de 40 anos, que seguia no sentido Maringá (Noroeste) a Londrina, a atropelou.





Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Bombeiros atenderam a situação e tentaram por mais de 30 minutos reanimá-la, mas ela não resistiu aos ferimentos devido ao forte impacto e faleceu no local, detalha a polícia.





O condutor do Compass passou pelo teste etilômetro, que não indicou o consumo de álcool.

A produção do Boletim de Acidente de Trânsito, que será encaminhado à autoridade policial, fica a cargo da PRF.