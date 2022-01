Mulher bate o carro em ponte, cai no rio e morre em Cianorte

Uma mulher de 27 anos morreu neste domingo (19), após seu veículo cair no rio Ligeiro, em Cianorte. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), ela dirigia um Volkswagen Gol emplacado em Terra Boa e trafegava no sentido Cianorte a Terra Boa, ambos municípios no Noroeste do Paraná.

Ao atingir o quilômetro 455 da PR-082 perdeu o controle do automóvel e chocou-se contra uma mureta de concreto sobre a ponte. O veículo caiu sobre o rio com as rodas pra cima. A vítima foi retirada de lá por oficiais do batalhão policial da área.

Além da morte, o acidente provocou danos no veículo.





Compareceram no local equipes do Corpo de Bombeiros, a perícia e o IML (Instituto Médico-Legal).