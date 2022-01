Motociclista morre em acidente na BR-376 em Marilândia do Sul

Por volta das 5 horas deste sábado (25), um automóvel Ford FOCUS colidiu frontalmente com uma motocicleta Honda NXR Bross na BR-376, próximo a Marilandia do Sul (norte). O motoclista, que segundo testemunhas, transitava na contramão, morreu na hora.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, mesmo com trecho de pista dupla com presença de defensa em concreto divisões de pistas, o homem utilizava a pista contrária.

Após o impacto, um segundo automóvel, sendo uma BMW 120I, colidiu contra a motocicleta e o corpo do motociclista, ambos já repousados sobre o pavimento asfáltico.







Ambulâncias do SAMU foram até o local, mas o motoclista já estava morto. A PRF informou que o condutor na moto não estava com os documentos pessoais e a placa era de Apucarana,. O acidente aconteceu no sentido crescente da BR-376. O Instituto Médico Legal, IML, de Apucarana foi chamado para remover o corpo.