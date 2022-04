Morre o ambientalista João das Águas, aos 56 anos, em Londrina

Na semana em que se celebra o Dia Mundial da Água (22), Londrina perde o mais incansável defensor dos seus cursos hídricos. O ambientalista João Batista Moreira Souza, 56, mais conhecido como João das Águas, morreu na noite desta sexta-feira (25), em Londrina. De acordo com postagem da família nas redes sociais, ele lutava contra um câncer.

Natural de Mundo Novo (BA), João das Águas chegou ao Paraná nos anos 1980 e se notabilizou na luta pela preservação do patrimônio hídrico do município. Foi assessor da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) e atuava como articulador social na Patrulha das Águas.

A morte do ambientalista causou comoção nas redes sociais. Amigos e familiares prestaram homenagens e frases de conforto à família. Uma mensagem dos familiares foi deixada no perfil de João das Águas. "Depois de lutar bravamente contra um câncer, meu amado pai foi cuidar das 'Águas Celestiais', como ele dizia. Amor eterno".





Em 1990 João das Águas criou a ONG ”Patrulha das Águas” que funciona em Londrina, às margens do lago Igapó, no mesmo espaço onde é a sede da Associação de Canoagem. João trabalha dando palestras educativas sobre o meio ambiente e sustentabilidade, realizando excursões e atuando junto com o irmão Gelson Moreira na escola de Canoagem de Londrina.











O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), decretou luto oficial de três dias no município em razão da morte do ambientalista. "Fica estabelecido luto oficial por 3 (três) dias, com hasteamento da Bandeira Municipal, em sinal de profundo pesar pelo falecimento". O prefeito completa que "João das Águas", foi um "profundo conhecedor e defensor do meio ambiente, um apaixonado por Londrina, que durante toda a vida trabalhou por nossa cidade, especialmente, em prol dos recursos hídricos do nosso Município."

O corpo será velado na capela 4 do Cemitério Parque das Allamandas a partir das 6h deste sábado (26). Já o sepultamento está marcado para as 17h.