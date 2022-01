Mesmo com céu nublado, calor pode chegar aos 30ºC nesta quinta em Londrina

Áreas de instabilidade afastam-se de Londrina lentamente e ainda apresentam potencial para influenciar a ocorrência de pancadas de chuva nesta quinta-feira (16), observa a agrometeorologista Angela Costa.

Mínimas registradas pela estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) foram de 22ºC. O solstício de verão só ocorre na próxima terça-feira (21), mas máximas de 30ºC, previstas para esta tarde, já oferecem uma prévia da estação mais quente do ano.

A frente fria deixou como herança a alta umidade relativa do ar, que esteve acima dos 60% nesta quarta (15), porcentagem ideal para a saúde humana, segundo recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde).





A junção das altas temperaturas com a atmosfera úmida é o motivo da sensação de abafamento sentida logo pela manhã, explica Costa.





Termômetros devem indicar 22ºC ao amanhecer e marcos podem ultrapassar os 30ºC nesta sexta-feira (17), quando há pouca possibilidade de chover. Se vierem, as pancadas devem ser isoladas.

*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg