Manifestantes se concentram nas rodovias da região de Londrina

Pontos de concentração de manifestantes nas rodovias federais do Paraná: BR 369, Kms 37 (Andirá), 79 (Sta. Mariana) e 157 (Londrina); BR 373, Km 254 (Guamiranga); BR 376, Kms 109 (Paranavaí), 158 (Mandaguaçu), 188 (Marialva) e 504 (Ponta Grossa); BR 476 Km 285 (S. Mateus do Sul).

O Paraná registrava diversos pontos de concentração de manifestantes nas rodovias federais no início da manhã desta quinta-feira (9). Por volta das 5h, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou os seguintes locais (Veja nos tweets)





Por volta das 9h45, a corporação informou que, no trecho sob circunscrição da PRF no Paraná, todas as rodovias estão com trânsito livre, não há bloqueios.

Existem alguns pontos de concentração de caminhoneiros com trânsito livre para todos os veículos e dois pontos de concentrações de caminhoneiros com restrição para veículos de carga em São Mateus do Sul, BR-476, Km285 (Posto Triângulo) e Coronel Vivida, BR-373, KM 477.





Equipes da PRF trabalham nos locais garantindo a livre circulação.

Noroeste

Às 06h30, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) comunicou que, na região Noroeste do Paraná, a situação era a seguinte:





PR-546 ITAMBÉ

Manifestantes realizam paralisação total dos caminhões, ficando apenas os veículos leves passando. Sem previsão de encerramento.





PR-463 KM 49 COLORADO

Manifestantes realizam paralisação parcial na rodovia (caminhões sendo retidos e orientados para aguardar nos Postos de Combustível) e veículos leves ainda passando. Sem previsão de encerramento.





PR-180 KM 217 GOIOERÊ

Manifestantes realizam paralisação parcial na rodovia estilo siga e pare, veículos leves ainda passando. Sem previsão de encerramento.





Informações preliminares que no trecho da PR-323 KM 270 (Cruzeiro do Oeste) seria feito bloqueio com paralisação total de veículos e caminhões a partir das 07h30min, só passando os serviços emergenciais.

Na PR-218 KM 268 previsão de novo bloqueio para esta manhã. Passando apenas veículos leves.





A matéria está em atualização.