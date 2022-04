Virou novela: entrega da UBS da Vila Brasil vai atrasar mais uma vez em Londrina

A empresa que assinou contrato com a Prefeitura de Londrina em novembro do ano passado para a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Brasil, na região central de Londrina, só deve entregar a obra no mês de abril. Tudo deveria estar pronto até o dia 17 de fevereiro, quando venceu o acordo. Porém, o secretário municipal de Obras, João Verçosa, autorizou nesta quinta-feira (16) um aditivo de mais 30 dias. Apesar da nova chance, a empreiteira pode ser punida pelo atraso.

Técnicos da secretaria vistoriaram a UBS no começo de março e identificaram que apenas 70% dos trabalhos tinham sido concluídos pela N.Ferreira dos Santos, de Mauá da Serra (Centro-Norte). O investimento do poder público é de R$ 135 mil. Entre melhorias, estão a substituição do piso antigo, revestimento cerâmico das paredes dos banheiros e da cobertura, construção de nova calçada, troca de luminárias, portas e reparos em esquadrias, além de pintura e adequações para acessibilidade.

A reforma da unidade básica virou uma pedra no sapato da administração do prefeito Marcelo Belinati (PP). No ano passado, a prefeitura rompeu o contrato com a primeira empresa que venceu o processo licitatório pela demora no serviço. A N.Ferreira assumiu a obra, que estacionou em 35% do que estava previsto no projeto inicial.





