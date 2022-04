Vereadores aprovam proibição do passaporte vacinal em Londrina

Em regime de urgência, a Câmara Municipal de Londrina aprovou, na madrugada desta terça-feira (22), o projeto de lei (PL) nº 29/2022, na forma do substitutivo nº 1, que proíbe a exigência de apresentação de cartão vacinal ou comprovante da vacina contra a Covid-19 no município, seja com a finalidade de acesso, permanência, atendimento ou trabalho, em órgãos públicos, estabelecimentos de ensino, indústria, comércio, eventos ou locais de qualquer natureza.

A proposta recebeu 15 votos favoráveis e 4 contrários, e volta à pauta na próxima sessão (quinta-feira) para votação em segundo turno. Veja aqui com votou cada vereador. Manifestantes apoiadores do projeto participaram da sessão nas galerias da sala de sessões do Legislativo.

Conforme o vereador Giovani Mattos (PSC), um dos autores do PL, o projeto foi necessário porque escolas estão solicitando a carteira de vacinação dos alunos devido a um ofício do Núcleo Regional de Educação, enviado após recomendação do Ministério Público do Paraná. Também autora da proposta, a vereadora Mara Boca Boca Aberta (Pros) acrescentou que já precisou apresentar a carteira de vacinação para participar de uma audiência judicial. Outra autora do PL, a vereadora Jessicão (PP) defendeu que a vacinação deve ser uma opção do cidadão. "Hoje passamos o dia inteiro lutando por uma única coisa: isso aqui não é sobre saúde, é sobre liberdade", disse.







Contrárias ao projeto, as vereadoras Profª Sonia Gimenez (PSB) e Prof Flávia Cabral (PTB) reforçaram a importância das vacinas para o controle da pandemia e a diminuição das mortes. "Meu voto é pela ciência, pelos pesquisadores, por acreditar que a vacina é resposta de pesquisas, que muitas mortes foram evitadas pelas vacinas", afirmou Gimenez.







