Veja como funcionam os serviços municipais de Londrina no feriado de Sexta-feira Santa

Devido ao feriado nacional da sexta-feira da Paixão (15), a Prefeitura de Londrina tem seus horários de funcionamento modificados.

A sede administrativa da Prefeitura, bem como prédios de secretarias e órgãos do Município, não terá expediente apenas nesta sexta-feira (15), voltando a funcionar normalmente na segunda-feira (18).

A exceção são atividades ligadas a serviços essenciais, incluindo áreas de saúde, segurança, serviços funerários e outros, que permanecerão operando regularmente. O funcionamento dos serviços de saúde será divulgado posteriormente pela Prefeitura.





Na rede municipal de ensino, todas as escolas, CMEIs (Centros Municipais de Educação) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados estarão fechados no dia do feriado. Exclusivamente neste dia útil, a sede da Secretaria de Educação também não terá atendimentos ao público em geral.





Acesf – Apenas os serviços administrativos prestados na sede do órgão ficarão suspensos no dia do feriado nacional. Já os atendimentos funerários não sofrerão alterações e continuam sendo realizados nos mesmos moldes de sempre, durante 24 horas, todos os dias. Informações gerais sobre os serviços da Acesf podem ser obtidas pelo site.

Defesa Social – No feriado e no final de semana, a GML (Guarda Municipal de Londrina) continuará operando normalmente, 24 horas por dia. Os serviços contemplam patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares. Além disso, prosseguem igualmente o serviço de videomonitoramento da GML, entre outros. A população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).





Fazenda – A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda estará fechada na sexta-feira (15), retomando o funcionamento na segunda-feira (18), das 9h às 18h. A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda fica localizada no piso térreo da sede administrativa da Prefeitura, na avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.





Trabalho, Emprego e Renda – O SINE (Agência do Trabalhador) e demais serviços realizados diretamente nesta sede estarão suspensos no dia do feriado. No entanto, uma série de serviços – vagas de trabalho, seguro desemprego e outros – continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura.





Restaurante Popular – O Restaurante Popular, localizado na rua Professor João Cândido, 14, no Centro, estará fechado no feriado de sexta-feira (15). O espaço será reaberto na segunda-feira (18), no horário regular de funcionamento diário, que é das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira.





Ambiente – A sede da Sema (secretaria Municipal do Ambiente) também não funcionará na Sexta-feira Santa. No entanto, o Parque Municipal Arthur Thomas estará aberto normalmente a todo o público no feriado e também em todo o final de semana – de sexta-feira (15) até domingo (17), das 8h às 17h. Este espaço fica fechado apenas às segundas-feiras.