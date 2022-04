UEL lança 4ª edição do Plano de Contingência e retira uso de máscara em espaço aberto

A 4ª edição do Plano de Contingência da Covid-19: Orientações de Segurança Sanitária, que segue as orientações da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e Secretaria Municipal de Saúde, agora desobriga o uso de máscara em ambientes abertos da UEL (Universidade Estadual de Londrina).

O equipamento de proteção, contudo, continuará sendo exigido em ambientes fechados (bibliotecas e salas de aula, por exemplo). Essa e outras modificações constam na nova edição do plano, que será lançado pelo Grupo de Trabalho da Covid-19 da UEL.

Segundo a nova edição do plano, o uso de máscaras em locais abertos será facultativo. Para menores de 12 anos, o uso obedecerá a legislação estadual: não será necessário o uso da máscara em ambientes fechados. Segundo o residente técnico em Gestão Pública do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC) e membro do Grupo de Trabalho da Covid-19, Andrey de Camargo, a máscara continuará sendo obrigatória em ambientes abertos a membros da comunidade universitária que apresentarem algum sintoma da doença.





Outra modificação que consta no novo plano é a forma de notificação dos servidores suspeitos ou que positivaram para a doença. Agora, o próprio servidor que estiver com sintomas da doença poderá preencher um formulário, no Portal do Servidor, como já ocorre com estudantes que desejam fazer uma notificação.